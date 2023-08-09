Ищут и сжирают друг друга, – оппозиционер об агентах вокруг Путина

В Кремле нарастает паранойя и паника. Заявление начальника ГУР Кирилла Буданова об украинских агентах в окружении Владимира Путина всколыхнуло россиян. Теперь они проводят зачистки, обвиняют друг друга в измене и допрашивают с пытками.

Такое мнение 24 Каналу озвучил советник по вопросам коммуникации Легиона "Свобода России" Алексей Барановский. По его словам, россияне пытаются посадить кого-нибудь, чтобы получить очередную награду и самим не попасть под подозрение в измене.

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Паранойя чекистов растет

Алексей Барановский подчеркнул, что до заявлений Буданова у чекистов была серьезная паранойя, которая сейчас только возросла. Тот, кто найдет "украинского агента", получит еще одну звезду на погонах или очередной орден.

Мы можем только догадываться о масштабах зачисток. Об их арестах, отставках или, возможно, исчезновении, убийствах редко, что выходит наружу. Но в логике действий Кремля внутренняя паранойя, зачистки. Я уверен, что они постоянно друг друга ловят, сажают, обвиняют в измене. Пусть продолжают в том же духе,

– сказал он.

Барановский об агентах вокруг Путина: смотрите видео

Что заявил Буданов