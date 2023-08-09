Ищут и сжирают друг друга, – оппозиционер об агентах вокруг Путина
В Кремле нарастает паранойя и паника. Заявление начальника ГУР Кирилла Буданова об украинских агентах в окружении Владимира Путина всколыхнуло россиян. Теперь они проводят зачистки, обвиняют друг друга в измене и допрашивают с пытками.
Такое мнение 24 Каналу озвучил советник по вопросам коммуникации Легиона "Свобода России" Алексей Барановский. По его словам, россияне пытаются посадить кого-нибудь, чтобы получить очередную награду и самим не попасть под подозрение в измене.
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Паранойя чекистов растет
Алексей Барановский подчеркнул, что до заявлений Буданова у чекистов была серьезная паранойя, которая сейчас только возросла. Тот, кто найдет "украинского агента", получит еще одну звезду на погонах или очередной орден.
Мы можем только догадываться о масштабах зачисток. Об их арестах, отставках или, возможно, исчезновении, убийствах редко, что выходит наружу. Но в логике действий Кремля внутренняя паранойя, зачистки. Я уверен, что они постоянно друг друга ловят, сажают, обвиняют в измене. Пусть продолжают в том же духе,
– сказал он.
Барановский об агентах вокруг Путина: смотрите видео
Что заявил Буданов
- Начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что у украинской разведки есть собственные источники, приближенные к Путину. Кремль понимает, что у Украины есть свои источники, но никак не может выяснить, о ком говорится. Россияне проводят "проверки", но всегда получают "неправильные результаты".
- Буданов рассказал об одном любопытном случае. Выяснилось, что в одной команде произошла утечка, но не техническая. Россияне начали проверять всех, кто мог получить доступ к такой информации, кто имеет близких на территории Украины. Только по результатам этого дела три человека были лишены свободы, 31 – уволена и этапирована в другие места. Еще большой процент людей попадал под определенный пресс. Они сами парализовали свою работу.
- Ранее Буданов отмечал, что важнейшая информация получается именно агентурными способами через живое общение. Хотя украинских агентов в России не так много, но их вполне достаточно.