"Никакой торговли": в МИДе прокомментировали заявление об "отказе" от территорий и вступлении в НАТО
Источник:"Завтрак с 1+1"
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на скандальное заявление руководителя аппарата НАТО. Стиан Йенссен накануне допустил, что Украина должна отказаться от части своих территорий, которые оккупировала Россия для вступления в Альянс.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не будет отказываться от своих территорий для вступления в НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг имеет четкую позицию по отношению к Украине.
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Позиция остается неизменной
Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление руководителя аппарата НАТО Стиана Йенсена о том, что якобы Украина может стать членом альянса в обмен на территории, которые оккупировала Россия.
Президент неоднократно общался с генеральным секретарем Столтенбергом, я поддерживаю с ним очень тесные отношения и уверяю вас, что позиция генсека абсолютно четкая и именно такая, как у Украины – никакой торговли украинскими территориями быть не может,
– сказал министр.
По словам Кулебы, позиция генерального секретаря НАТО остается неизменной.
Кулеба отметил, что украинское руководство работает над тем, чтобы Украина как можно скорее присоединилась к НАТО, а не обсуждает подобные опции.
Представитель НАТО предложил отдать часть России
- Руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Енссен предположил, что Украина якобы сможет получить членство в Альянсе после ухода России на территориальные уступки По данным западных СМИ, он считает, что это могло бы стать одним из условий завершения войны.
- В НАТО прокомментировали заявление своего представителя, предполагавшего "обмен" временно оккупированных территорий Украины на ее членство в Альянсе. Другой представитель блока уже высказал официальную позицию.
- Собеседник заверил в полной поддержке Альянсом государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Он напомнил, что лидеры стран-членов НАТО подтверждали эту позицию на недавнем саммите в Вильнюсе.