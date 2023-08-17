Принципиальный вопрос для Путина: почему появилась идея о "компромиссе" Украины для вступления в НАТО

Недавно чиновник НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина должна отказаться от части своих территорий, которые оккупировала Россия, чтобы вступить в Альянс. Эти слова отражают позицию определенной части представителей западной элиты, "уставших от войны".

Политолог Владимир Фесенко озвучил 24 Каналу мнение, что России тоже подобная идея не понравится. Хотя оккупанты смогли временно оккупировать некоторые территории Украины, но не допустить вступление Украины в НАТО – принципиальный вопрос для кремлевского диктатора Владимира Путина.

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"Эта идея отражает настроения части западных элит, которые устали от войны и не видят дальнейшей перспективы. Они считают, что возникло военное равновесие, что это вряд ли изменится, что надо думать сейчас не о поставках оружия для Украины, а о "компромиссе" , чтобы завершить войну", – заметил он.

Подобные идеи, но с другой формулировкой

Фесенко отметил, что подобные идеи звучали и раньше, но они были не так сформулированы. К примеру, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что Украину можно принять в Альянс, если не будут освобождены все временно оккупированные территории. Не говорилось об уступках частью территорий для России.

Это не контраргумент, что Украина не может вступить в НАТО, если оккупирована часть территории. Таковой сценарий может рассматриваться. Но не может говориться о том, что мы должны дать согласие на признание части наших территорий российскими,

– подчеркнул политолог.

Бывший Государственный секретарь США Генри Киссинджер считает, что следует принять Украину в НАТО. Однако, по его мнению, 5 статья Североатлантического союза не должна распространяться на временно оккупированные территории.

"К этому можно относиться по-разному, но здесь тоже не говорится о согласии на российский статус оккупированных территорий. Это важно. Но есть определенные настроения, к сожалению, их нужно учитывать. Очень важно демонстрировать нашу принципиальную позицию", – подчеркнул Фесенко.

Фесенко о заявлении Йенссена: смотрите видео

Заявление Йенссена: главное