Республиканцы отказались от нарративов Трампа, – Пионтковский о заявлении Маккарти

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти дал достойный ответ российскому журналисту на вопрос о войне в Украине. Он подчеркнул, что поддерживает оказание помощи украинской стороне и осуждает военные преступления России.

Об этом 24 Каналу рассказал Андрей Пионтковский – российский публицист и оппозиционный политик. По его словам, украинский вопрос в США один из ключевых векторов, от которого зависят результаты президентских выборов.

Заметьте Темные лошадки Америки: стоит ли Украине бояться республиканцев и выборов в США

У республиканцев смена позиции

Андрей Пионтковский подчеркнул, что заявление Маккарти – свидетельство изменения курса всей республиканской партии.

Экс-президент США Дональд Трамп до последнего обвинял главу страны Джо Байдена, что, поддерживая Украину, он ведет нарративы ядерной войны. Впрочем, республиканская партия отказалась от такого нарратива. Эмоциональное высказывание Маккарти – подтверждение этому.

Как вообще там очутился российский корреспондент? Казалось, что ему там нечего особенно делать,

– возмутился оппозиционный политик.

Пионтковский сообщил, что формально даже Маккарти никогда не выступал против поддержки Украины, однако подчеркивал необходимость контроля ситуации.

Андрей Пионтковский рассказал, почему Украина играет важную роль в выборах президента США: смотрите видео

Украина в выигрышной позиции

Оппозиционер рассказал, что наиболее циничные заявления делал губернатор Флориды Росс Десантис. По его мнению, война России против Украины – это только "пограничный конфликт", который якобы не несет угрозы безопасности стран.

"Сейчас он отказывается от слов и говорит, что его не так поняли, что Владимир Путин военный преступник", – объяснил он.

Пионтковский заметил, что такое изменение риторики имеет положительные аспекты для Украины.

Дело не только в том, кто одержит победу на выборах в 2024 году, а в давлении на администрацию Байдена: его обвиняют в недостаточной поддержке Украины,

– сосредоточил внимание он.

По его словам, в США ведется борьба между сторонниками победы Украины, к которым принадлежит Ллойд Остин и Энтони Блинкен, и теми, кому такой ход событий невыгоден.

"Эта борьба выражается в спорах о том, какое пересылать оружие, хотя это очень важно для Украины", – отметил он.

Так что политическая судьба Джо Байдена теперь тесно связана с успехом украинской операции.

Украинский вопрос в контексте США: главный