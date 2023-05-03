Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – російський публіцист та опозиційний політик. За його словами, українське питання в США є одним із ключових векторів, від якого залежать результати президентських виборів.

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У республіканців зміна позиції

Андрій Піонтковський наголосив, що заява Маккарті – свідчення зміни курсу всієї республіканської партії.

Експрезидент США Дональд Трамп до останнього звинувачував очільника країни Джо Байдена, що, підтримуючи Україну, він веде наративи ядерної війни. Втім, наразі республіканська партія відмовилася від такого наративу. Емоційне висловлення Маккарті – підтвердження цьому.

Як взагалі там опинився російський кореспондент? Здавалось, що йому там немає нічого особливо робити,

– обурився опозиційний політик.

Піонтковський повідомив, що формально навіть Маккарті ніколи не виступав проти підтримки України, проте наголошував на необхідності контролю ситуації.

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Україна у виграшній позиції

Опозиціонер розповів, що найцинічніші заяви робив губернатор Флориди Рос Десантіс. На його думку, війна Росії проти України – це лише "прикордонний конфлікт", який начебто не несе загрози безпеці країн.

"Зараз він відмовляється від слів й каже, що його не так зрозуміли, що Владімір Путін воєнний злочинець", – пояснив він.

Піонтковський зауважив, що така зміна риторики має позитивні аспекти для України.

Річ не тільки в тому, хто здобуде перемогу на виборах у 2024 році, а в тиску на адміністрацію Байдена: його звинувачують у недостатній підтримці України,

– зосередив увагу він.

За його словами, у США ведеться боротьба між прибічниками перемоги України, до яких належить Ллойд Остін та Ентоні Блінкен, та тими, кому такий хід подій невигідний.

"Ця боротьба виражається у суперечках про те, яку пересилати зброю, хоча це дуже важливо для України", – зазначив він.

Тож політична доля Джо Байдена тепер тісно пов'язана з успіхом української операції.

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