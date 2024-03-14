Европе не хватает лидера: как на Западе восприняли предложения Макрона
Президент Франции Эммануэль Макрон сделал заявление о вероятности ввода войск НАТО в Украину. Такое заявление французского лидера очень своевременное, ведь это неизбежно. Его идея получила поддержку.
Это 24 Каналу отметил депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс. По его словам, в социальных сетях и СМИ Литвы нет негативных мнений относительно заявления Макрона.
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"Нынешняя позиция Макрона вызывает полную поддержку. Я думаю, что президент Макрон очень правильно и существенно определяет основные направления. Он делает хорошо, потому что в Европе не хватает лидерства, четкой формулировки стратегических вещей и поддержки Украины", – убежден он.
Не должно быть "красных линий"
Пятрас Ауштрявичюс отметил, что для него эта идея не новая, ведь ее давно обсуждали между собой депутаты в Европарламенте. Специалисты из Европы могут очень помочь украинским защитникам. Не менее важны практические навыки, которые европейские военные эксперты могут напрямую получить в Украине. Ведь Европе стоит перенимать опыт ВСУ, новые методики военных действий.
Это неизбежно. Это нужно было сделать гораздо раньше. Особенно по подготовке военных и определенных функций, которые такие эксперты могут выполнять в Украине. Потому что здесь вопрос о конкретной и очень нужной помощи ВСУ,
– подчеркнул он.
Конечно, это не должно быть сразу принудительно для всех членов НАТО или ЕС, отметил депутат Европарламента. Достичь этого будет трудно и есть вероятность зайти в тупик из-за таких лидеров, которые выступают против помощи Украине. В частности, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и Словакии Роберт Фицо.
"Нужно иметь небольшую группу, которая готова к этому. Начинать с тех, кто готов, и продвигать этот проект вперед. Думаю, что это было бы твердое заявление и политически, и фактически дало бы всех результатов, которых мы все ждем", – сказал литовский политик.
Он отметил, что нужно делать больше для помощи Украине. Поэтому он очень поддерживает такие подходы и политическую готовность думать о более конкретной и мощной помощи нашему государству.
Не думаю, что на Западе мы должны окружать себя какими-то "красными линиями". На это у нас нет подготовки и так далее. Мы должны идти с новизной в этой войне. Чем быстрее, тем лучше,
– добавил депутат Европарламента.
Заявление Макрона: главное
- Лидер Франции Эмануэль Макрон 26 февраля сделал заявление, что войска НАТО могут отправить в Украину. Однако сейчас разговоры идут лишь о возможном сценарии в будущем, и мнения по этому вопросу разделены.
- Французский лидер 7 марта подчеркнул, что у него отсутствуют намерения устанавливать "никакие ограничения" или "никакие красные линии" относительно поддержки Украины со стороны Франции.
- 8 марта Макрон в очередной раз прокомментировал свое заявление о том, что "нельзя исключать" вероятного развертывания войск НАТО в Украине. На вопрос о том, что он "не исключает" введение западных войск в Украину, президент Франции ответил, что "не исключать чего-то – не означает это делать".
- Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне отметил, что французские войска не будут участвовать в военных действиях на территории Украины. В то же время Париж придерживается концепции "победить Россию, не ведя войны с Россией".