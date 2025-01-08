Депутаты во Франции обеспокоены заявлением Макрона о "реалистичных дискуссиях" по территориям Украины

Французские депутаты-социалисты обеспокоены заявлением Эммануэля Макрона, который призвал украинцев "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам", чтобы урегулировать войну с Россией.

Они призвали его воздержаться от таких высказываний. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление, которое опубликовали на сайте Социалистической партии Франции.

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Французские депутаты отреагировали на заявление Макрона

В начале своего заявления депутаты-социалисты призвали президента Макрона "воздержаться от высказываний, которые только навредят нашим международным отношениям".

Они отметили, что это заявление Макрона является абсолютно неуместным, поскольку оно переполнено инсинуациями и заставляет депутатов выразить свое глубокое беспокойство.

Никто не может согласиться с аннексией части украинской территории Россией. Мы должны уважать международное право, которое является нашим единственным компасом. В этом отношении только Украина может решать, открывать ли переговоры, или нет, на условиях, которые она сама определит,

– подчеркнули в своем заявлении народные избранники.

Депутаты французского парламента отметили непоколебимой поддержке украинского сопротивления, чтобы Украина смогла восстановить свой суверенитет в пределах границ, признанных международным сообществом в 1991 году.

То есть с Крымом и Донбассом,

– добавили они.

Напомним, Макрон призвал украинцев вести "реалистичные дискуссии" по территориальным вопросам несколько дней назад. И на соответствующее заявление отреагировали уже в Офисе Президента.