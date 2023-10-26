Терпение не безгранично: при каком условии ЕС начнет серьезно реагировать на одиозные заявления Орбана

Виктор Орбан сравнил членство Венгрии в ЕС с оккупацией СССР. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что никто не обязывает эту страну быть членом Европейского Союза.

Но в ЕС будут серьезно реагировать на заявления Орбана тогда, когда откроется вся правда о коррумпированности премьера Венгрии. Об этом 24 Каналу заявил российский правозащитник Марк Фейгин, отметив, что также говорится об окружении Виктора Орбана.

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"Деньги делают свое дело. Если венгры продолжают выбирать таких политиков, которые подрывают единство ЕС, тогда должны быть прямые решения", – сказал Фейгин.

Поначалу это могут быть санкции против Орбана и его окружения, а затем действия насчёт Венгрии. Российский правозащитник считает, что Боррель правильно сказал, что эту страну никто не держит в ЕС.

Как это сравнимо с СССР? Те, кто хотел оттуда выйти, туда танки приезжали. Британия вышла (из ЕС – 24 Канал) путем бюллетеня. Какие танки, какие самолеты туда прилетели?

– возмутился Марк Фейгин.

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Деньги в карман

В Европейском Союзе решение принимается консолидированно. Поэтому мешать его работе очень легко.

"Одно дело, чего вы так себя ведете. "Вот, мы такие евроскептики. Считаем, что нам не нужна Украина, мы ее не пустим. А с другой стороны, мы за это получили деньги в карман", – отметил российский правозащитник.

В то же время Венгрия с удовольствием принимает участие в программах Европейского Союза и пользуется деньгами западных налогоплательщиков. И это, считает Фейгин, выглядит странно.

Терпение лопнет

Все страны ЕС, уверен российский правозащитник, держатся в условиях войны вместе благодаря Брюсселю. Каждая страна может позволить себе сепаративные вещи – в частности, иметь отношения с Москвой и торговать с ней, несмотря на ограничения. А ЕС – этого делать не может.

"Наверное, терпение лопнет. Если не так, то по-другому. Венгрии предложат покинуть ЕС, если венгры будут продолжать", – подчеркнул Марк Фейгин.

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