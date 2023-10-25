Но риторика Орбана и реакция ЕС свидетельствуют о том, что Венгрия дошла до очень серьезного политического кризиса. Такое мнение 24 Каналу выразил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, отметив, что заявление Борреля – очень резкое.

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"Эта риторика Орбана на фоне особенно войны России против Украины, его "целование в десна" с Путиным – свидетельствует о том, что Орбан уже перешел черту", – подчеркнул Клочок.

Венгрия дошла до предела серьезного политического кризиса, однако это еще не проявилось в массовых акциях протеста с требованием сместить от власти Виктора Орбана.

Однако, по мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", это не вопрос далекого будущего.

Это крик души у Борреля и всех чиновников, что Венгрия и избиратели должны сделать вывод, что дальше с таким руководством страны жить в европейском сообществе просто невозможно. Устами Борреля Европа говорит: "Или вы, венгры, измените ситуацию внутри страны, или вам придется выйти из ЕС",

– сказал Валерий Клочок.

Ведь, мол, Венгрия не та страна, которая представляет европейскую демократию. То есть это вызов и апелляция к венграм. Мол, если они хотят сохранить проевропейскую страну, как они демонстрируют это на митингах, они должны убрать абсолютно пророссийского премьера от власти.

Вся Венгрия – это не Орбан

В Венгрии достаточное количество людей, поддерживающих именно действующего премьера. Однако в целом, считает Клочок, это "подавленный электорат", привыкший быть заложниками ситуации. Впрочем, если говорить о Будапеште, то там другие электоральные предпочтения.

Так недавно оппозиционные депутаты парламента Венгрии провели акцию. На митинге имитировали, что резиденцию Виктора Орбана якобы обливают кровью после встречи с Владимиром Путиным в Пекине. Тогда премьер Венгрии пожал руку президенту страны-агрессора. Это все указывает на то, что в Венгрии есть оппозиционные процессы, которые подвержены Европе, но у власти пророссийские политики.

"Это процесс непостоянный. То, что сейчас Боррель начинает провоцировать эту политическую ситуацию в Венгрии – это хорошо", – сказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Валерий Клочок добавил, что ранее Виктор Орбан был ярким сторонником НАТО и противником Путина. Однако после поездок в Москву и налаживания отношений с военно-политическим руководством России, он наладил отношения с главой Кремля. Они продолжаются и сейчас.

У Путина есть хорошая папка на Орбана, которую он может достать в любой подходящий момент. Он намекает: "Или ты будешь делать то, что я тебе скажу, или ты просто политический труп". Орбан этого боится, совершенно очевидно,

– добавил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

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Волнует только собственная судьба

Ранее СМИ сообщали, что Венгрия снова заблокировала 500 миллионов евро для военной помощи Украине. Системная политика Виктора Орбана по поводу поддержки российской агрессии в Украине вызывает недовольство среди европейских чиновников. К слову, Венгрия в 2023 году должна получить 13 миллиардов евро помощи.

"Это страна, которая очень бедна. Венгрия далеко несостоятельна. Деньги от ЕС им крайне нужны. Но очевидно, что Орбан просто закрыл глаза на эти деньги, он с ними уже распрощался. Ему сейчас неинтересна судьба Венгрии. Ему интересна только своя судьба", – убежден Валерий Клочок.

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