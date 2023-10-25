Та риторика Орбана й реакція ЄС свідчить про те, що Угорщина дійшла до дуже серйозної політичної кризи. Таку думку 24 Каналу висловив керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, зауваживши, що заява Борреля – дуже різка.

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"Ця риторика Орбана на тлі особливо війни Росії проти України, його "цілування в ясна" з Путіним – свідчить про те, що Орбан уже перейшов межу", – наголосив Клочок.

Угорщина дійшла до межі серйозної політичної кризи, однак це ще не проявилося у масових акціях протесту з вимогою змістити від влади Віктора Орбана.

Однак, на думку керівника Центру громадської аналітики "Вежа", це не питання далекого майбутнього.

Це крик душі у Борреля й всіх чиновників, що Угорщина й виборці мають дійти до висновку того, що далі з таким керівництвом країни жити в європейській спільноті просто неможливо. Устами Борреля Європа говорить: "Або ви, угорці, зміните ситуацію всередині країни, або вам доведеться вийти з ЄС",

– сказав Валерій Клочок.

Адже, мовляв, Угорщина не є країною, яка представляє європейську демократію. Тобто це виклик та апеляція до угорців. Мовляв, якщо вони хочуть зберегти проєвропейську країну, як вони це демонструють на мітингах, вони мають прибрати абсолютно проросійського прем'єра від влади.

Уся Угорщина – це не Орбан

В Угорщині достатня кількість людей, які підтримують саме чинного прем'єра. Однак загалом, вважає Клочок, це "пригнічений електорат", який звик бути заручниками ситуації. Утім, якщо говорити про Будапешт, то там інші електоральні уподобання.

Так нещодавно опозиційні депутати парламенту Угорщини провели акцію. На мітингу імітували, що резиденцію Віктора Орбана буцімто обливають кров'ю після зустрічі з Владіміром Путіним у Пекіні. Тоді прем'єр Угорщини потиснув руку президенту країни-агресорки. Це все вказує на те, що в Угорщині є опозиційні процеси, які схильні до Європи, але при владі проросійські політики.

"Це процес несталий. Те, що нині Боррель починає провокувати цю політичну ситуацію в Угорщині – це добре", – сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

Валерій Клочок додав, що раніше Віктор Орбан був яскравим прихильником НАТО й противником Путіна. Однак після поїздок до Москви та налагодження відносин з військово-політичним керівництвом Росії, він налагодив відносини з очільником Кремля. Вони тривають і нині.

У Путіна є хороша тека на Орбана, яку він може дістати у будь-який потрібний момент. Він натякає: "Або ти робитимеш те, що я тобі скажу, або ти просто політичний труп". Орбан цього боїться, абсолютно очевидно,

– додав сказав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".

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Хвилює лише власна доля

Раніше ЗМІ повідомляли, що Угорщина знову заблокувала 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні. Системна політика Віктора Орбана щодо підтримки російської агресії в Україні викликає невдоволення серед європейських чиновників. До слова, Угорщина у 2023 році мала отримати 13 мільярдів євро допомоги.

"Це країна, яка дуже бідна. Угорщина далеко незаможна. Гроші від ЄС їм вкрай потрібні. Але очевидно, що Орбан просто закрив очі на ці гроші, він з ними вже розпрощався. Йому нині нецікава доля Угорщини. Йому цікава лише своя доля", – переконаний Валерій Клочок.

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