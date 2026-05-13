Об этом сообщает Минобороны Украины.

Можно ли подать заявку на отсрочку одновременно в ЦНАП и Резерв+?

В ведомстве объяснили, что подавать заявку на отсрочку одновременно через Резерв+ и ЦПАУ технически возможно, однако делать этого не советуют.

В Минобороны отметили, что запрос в приложении Резерв+ обычно обрабатывается до 48 часов, тогда как через ЦНАП эта процедура может длиться до 14 дней. Если же отсрочку уже оформлено через приложение, поданное обращение в ЦНАП автоматически закроют, поскольку услуга будет считаться предоставленной.

Важно! В комментарии 24 Канала адвокат и владелица адвокатского бюро Полина Марченко отметила, что все чаще военнообязанных ставят на учет уже после исключения из-за непригодности состояния здоровья. Возвращение на учет граждан, которых уже исключили из него, является незаконным. В то же время военнообязанных, которых сняли с учета, могут вернуть обратно.

Кто может потерять отсрочку?

Во время действия военного положения не подлежат мобилизации лица с инвалидностью независимо от группы инвалидности. В то же время мобилизация и такой категории лиц возможна – речь идет о случаях, когда граждане добровольно подписывают контракт и вступают на службу в армии.

Также основанием для мобилизации может стать повторная ВВК – в случае пересмотра состояния здоровья и признания человека годным к службе ему отменят инвалидность и право на отсрочку аннулируется.