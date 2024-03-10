Надо бороться, – президент Латвии отреагировал на слова Папы о "белом флаге"

Недавно Папа Франциск заявил, что Украина должна проявить "смелость белого флага" в этой войне. Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс резко отреагировал на такие слова.

Он подчеркнул, что нужно бороться со злом – то есть Россией, а не капитулировать. Отметим, что скандальное заявление понтифика прозвучало в интервью швейцарскому вещателю еще в феврале, но распространять в публичном пространстве его начали только 9 марта.

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Реакция на слова понтифика

В соцсети Х Эдгардс Ринкевичс опубликовал пост в ответ на недавнее скандальное заявление Папы Римского о мире в Украине. В своей заметке Ринкевичс отметил, что, что "нельзя капитулировать перед злом".

Мое высказывание воскресного утра: нельзя капитулировать перед лицом зла, надо бороться с ним и победить его, чтобы зло подняло белый флаг и капитулировало,

– отметил латвийский лидер.

Объяснение слов Франциска

Сразу после огласки в Ватикане попытались объяснить, что же Папа Римский имел в виду своим заявлением. Директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни отметил, что якобы Франциск лишь подхватил выражение журналистки о "белом флаге".

По его словам, понтифик хотел акцентировать именно на "прекращении военных действий" и "перемирии, достигнутом с помощью смелости переговоров". Как пояснил спикер, речь о капитуляции не шла – только о переговорах.

Он добавил, что Папа Франциск выражает, так сказать "глубокую приверженность к измученному украинскому народу".

В интервью Папа Франциск отметил, что Украине нужно иметь смелость признать свое поражение и сесть за стол переговоров с Россией. Он убеждал, что диалог нужно вести вовремя, потому что "сильнейшим является тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество белого флага".