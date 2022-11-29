Такое мнение 24 каналу озвучил политолог Александр Антонюк. Ранее сообщалось о том, что Папа Римский снова обращается по поводу мира.

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Попытка отбелить россиян

Антонюк рассказал, что в заявлении Папы Римского видит очередную попытку отбелить россиян. Это означает, что он либо далек от реальности, либо является участником информационной войны. Конечно, на его позицию повлияло и последнее голосование Европарламента, признавшее Россию террористом.

Это скорректировало его высказывание, но не изменило подход. Задача понтифика должна быть вообще с другим постулатом. Он не должен воевать с позиции народов, а, например, наехать на российскую церковь и сказать, что убийство или освящение убийственной войны других народов является дискредитацией христианства, не то, чтобы православия,

– отметил политолог.

Он добавил, что понтифик не должен давать оценку преступлениям, в которых виноват весь российский народ, несмотря на гражданство или вероисповедание.

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Папу следует изменить

По словам политолога, Всемирный синод должен собраться на собрание и принять решение, насколько действующий Папа Римский отвечает критериям. События, которые он организовывал весной – это дискредитация, подыгрывание Кремлю. В общем, Папа Римский не единственный, кто руководит Ватиканом.

"Ему готовят справки, ему готовят тексты, и он их озвучивает. Это значит, что весь аппарат, который сейчас есть и обслуживает политику Папы Римского, имеет такие критерии и так и мыслит. Поэтому надо смотреть глобальнее и глубиннее, что происходит в такой. достопочтенной церковной организации как Ватикан", – подчеркнул Антонюк.

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