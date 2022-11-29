Таку думку 24 каналу озвучив політолог Олександр Антонюк. Раніше повідомлялось про те, що Папа Римський знову звертається щодо миру.

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Спроба відбілити росіян

Антонюк розповів, що у заяві Папи Римського бачить чергову спробу відбілити росіян. Це означає, що він або далекий від реальності, або є учасником інформаційної війни. Звісно, на його позицію вплинуло й останнє голосування Європарламенту, яке визнало Росію терористом.

Це скоригувало його висловлювання, але не змінило підхід. Завдання понтифіка мало би бути вийти взагалі з іншим постулатом. Він не має воювати з позиції народів, а, наприклад наїхати на російську церкву і сказати, що вбивство чи освячення вбивчої війни інших народів є дискредитацію християнства, не те, щоб православ'я,

– зазначив політолог.

Він додав, що понтифік не має давати оцінку злочинам, у яких винен увесь російський народ, попри громадянство чи віросповідання.

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Папу слід змінити

За словами політолога, Всесвітній синод має зібратись на збори і прийняти рішення, наскільки чинний Папа Римський відповідає критеріям. Події, які він організовував навесні – це дискредитація, підігрування Кремлю. Загалом, Папа Римський не єдиний, хто керує у Ватикані.

"Йому готують довідки, йому готують тексти, й він їх озвучує. Це означає, що весь апарат, який нині є і обслуговує політику Папи Римського, має ось такі критерії і так і мислить. Тому треба дивитись глобальніше і глибинніше, що відбувається в такій високоповажній церковній організації як Ватикан", – наголосив Антонюк.

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