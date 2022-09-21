Мобилизацией и ядерными угрозами путин запустил процессы, которые его окончательно похоронят, – Кличко

Объявив мобилизацию, путин запустил в своей стране процессы, которые его окончательно похоронят.

Об этом заявил Виталий Кличко на своей странице в фейсбуке.

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"Объявленная путиным мобилизация и ядерные угрозы не помогут агрессору в его стремлении покорить и уничтожить Украину и украинцев. Тиран окончательно запустил в своей стране процессы, которые его похоронят", – заявил Кличко.

Он также подчеркнул, что усиление россией агрессии против Украины должно окончательно убедить весь мир, что зло нужно уничтожать.

"Цивилизованный мир должен наконец-то понять, что зло нужно уничтожать коренным образом, а не говорить о каких-то призрачных "мирных переговорах", – подчеркнул Кличко.

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