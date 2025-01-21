Риторика изменилась: в словах Путина о Трампе было несколько специфических моментов

Российский диктатор Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с инаугурацией. На этот раз он был, на удивление, осторожен в высказываниях.

Об этом 24 Каналу рассказала политолог-американистка Александра Филипенко, заметив, что, когда Путин чувствует себя уверенно, то начинает шутить. А на этот раз не было никакой бравады и панибратства.

К теме Путин потребует, чтобы Украина сократила армию в 5 раз, но мы этого не допустим, – Зеленский

Чего хочет Путин

Как отметила Филипенко, этот раз Путин особенно подчеркивал потребность в равноправии с США и на том, что он должен быть на равных с Трампом. Российский диктатор зациклен на Холодной войне и не может забыть, что СССР, который соревновался со Штатами, уже давно в прошлом.

Мне вот его такая серьезность и попытка уважительности кажется желанием сидеть за одним столом с Трампом и вдвоем решать судьбу мира. Это также желание понравиться Трампу. Президент США это понимает. Поэтому и пошли разговоры о подготовке к звонку с Путиным. Слова-слова-слова-слова. Звонок с Зеленским действительно был. Это было действие. А тут все слова,

– отметила Филипенко.

В своих последних речах уже экс-президент США Джо Байден неоднократно подчеркивал о том, как Штаты помогали Украине. Иногда, казалось, он даже преувеличивал. Но это могло дать свой эффект.

Байден попытался укоренить американцам мнение, что, если США кинут Украину, то это будет также проигрыш Штатов. Байден много об этом говорил. Трамп также должен был бы это понять,

– подчеркнула Филипенко.

Напомним, недавно Трамп заявил, что Путину было бы хорошо заключить соглашение, ведь продолжение войны буквально уничтожает Россию. По его словам, Зеленский готов к такому соглашению.