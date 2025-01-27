Российский диктатор Владимир Путин уже рассказывает –если бы у Трампа не "украли победу" в 2020 году, то войны в Украине могло бы не быть. Это циничное и странное заявление, которое перечеркивает его предыдущую риторику.

Об этом 24 Каналу рассказал министр иностранных дел Украины в 2007 – 2009 годах Владимир Огрызко, заметив, что ранее Путин рассказывал о "нацизме в Украине" и другой бред, которого не существовало. Теперь он придумал другие причины.

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Может ли Путин диктовать условия Трампу

Как отметил Огрызко, у Путина нет инструментов, которые могли бы повлиять на Трампа. Президент США уже намекал, что введет санкции и пошлины против России, если диктатор не пойдет на переговоры.

В ответ Путин буквально не имеет что тут ответить. Угрозы ядерным ударом – явно не тот вариант, ведь не у одной России есть ядерное оружие. Параллельно у него серьезные проблемы с экономикой, которые могут стать еще более критичными в случае продолжения войны.

К 2022 году путинской пропаганде удалось вдолбить в головы западных партнеров, что у них там вторая армия в мире. Мы увидели, какой она есть на самом деле. Так чем пугать? Экономика развалена. Выгребают старые танки. Мне кажется, что Путин здесь в худшей для себя ситуации. Чего не скажешь о Трампе,

– сказал Огрызко.

Если бы Украина смогла убедить Трампа, что сейчас есть реальный вариант поставить Россию на место, то это удалось бы сделать.

Напомним, российский диктатор сейчас рассказывает, что готов к диалогу с Соединенными Штатами. Он даже утверждал, что, если бы у Трампа не "украли победу", то войны в Украине могло бы не быть.

Также издание The Independent сообщило со ссылкой на собственные источники, как именно Трамп хочет завершить войну. Там говорилось о мирном плане за 100 дней. В Офисе Президента отмечают, что это вброс.