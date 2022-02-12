Починаючи з 2014 року, російські політики, експерти та журналісти запевняли, що Порошенко – військовий злочинець і фашист. Вони розповідали, що політик займається навмисним винищенням російськомовного населення на Сході України.

К теме Путин заявил, что готов предоставить Порошенко "политическое убежище"

Підконтрольні Росії маріонеткові збройні формування окупованих територій Донеччини та Луганщини навіть встигли кілька років тому засудити Порошенка на так званому "народному трибуналі" до довічного ув'язнення.

Чому усе виявилося брехнею

Раптом виявилося, що все це було просто брехнею. Якби Порошенко справді був військовим злочинцем, то жодного політичного притулку йому не могли б обіцяти навіть жартома, а тим більше у Росії.

Тоді п'ятого президента України звинувачували у геноциді російськомовних жителів Донбасу.

Складно уявити, щоб Хорватія погодилася надати політичний притулок Слободану Мілошевичу або Радовану Караджичу, щоб урятувати їх від суду в Гаазі.



Порошенка засудили на так званому "народному трибуналі" / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Навряд чи хоч один хорватський політик міг би виступити з подібною заявою, навіть використовуючи тролінг. Однак російський президент наголосив, що не лише не бажає посадити Порошенка за ґрати, а навпаки – готовий його врятувати від в'язниці.

Виходить, що сам Кремль увесь цей час не вірив у ті страшні звинувачення на адресу України та її лідера, які роками тиражували підконтрольні йому федеральні телеканали.

Интересно Путин впервые заговорил о возвращении Крыма

Якби вірив, то Путін вимагав би судити Порошенка у Гаазі, а не пропонував би йому притулок у Росії.

Заява Путіна викликала істерику

Не дивно, що така раптова заява Путіна викликала справжню істерику у таборі російських націонал-патріотів.

Наприклад, колишній командир бойовиків Ігор Стрєлков, який захопив Слов'янськ у 2014 році, заявив, що Путін плюнув у пам'ять бойовиків та російських військових, які загинули у боях за Донбас.

Кремль справді багаторазово давав зрозуміти, що Донбас цікавить Росію виключно як інструмент тиску на Україну. Такий собі короткий повідець, щоб утримати українську державу у зоні впливу.

Ну а людей у Росії в принципі ніколи не жаліли та не цінували. Тож, можна не сумніватися, що жодних загиблих жителів Донбасу Путіну насправді не шкода.



Раптова заява Путіна викликала справжню істерику / Фото Getty Images

Якби було шкода, то російське телебачення не розпалювало б війну своїми брехливими репортажами про "розп'ятих хлопчиків" та концтабори для росіян. Вони, як ми вкотре переконалися, були брехнею, у яку не вірив навіть сам Путін.