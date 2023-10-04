Имел две цели: что означает призыв Риши Сунака предоставить больше оружия Украине

Премьер Великобритании призвал союзников дать президенту Украины все необходимое оружие. До этого британское издание, ссылаясь на анонимный источник в британском минобороне, сообщило, что, мол, страна уже дала из оружия Украине все, что могла. Но Риши Сунак в своем заявлении мог иметь две цели.

Об этом 24 Каналу заявил политолог Игорь Рейтерович, отметив, что с одной стороны это напоминание партнерам, что у Великобритании есть ограничения по предоставлению оружия.

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"У вас еще есть. Вы нас сейчас прикройте, как мы вас раньше прикрывали. Дайте Украине, а потом мы догоним". Второй момент – это может быть и сигнал на внутреннюю аудиторию", – предположил политолог.

Мол, Великобритания должна быть готова к войне на всякий случай. По мнению Рейтеровича, скоро может быть заявление, что нужно выделять больше денег на оборону и расширять оборонную промышленность. Однако это могут подать не столько как через тему помощи Украине, а сколько через обеспечение собственных национальных интересов и усиление боеспособности собственной армии.

Что заявил Риши Сунак: смотрите видео

Символично, но очень необходимо

Политолог добавил, что фактически все армии НАТО заявили о том, что у них есть существенные проблемы с наполнением, техникой и боезапасом. Все потому, что за последние 15 лет они сильно расслабились. Ведь многие страны не думали о запасах.

Понимание того, что нужно, в частности, наращивать военное производство, развивать ВПК – были в основе (заявления – 24 Канал) Сунака. Он несколько целей преследовал. У него получилось это достаточно неплохо. И, что очень важно, – с обязательной поддержкой Украины. Очень символический, но очень необходимый шаг,

– подчеркнул Игорь Рейтерович.

Проблемы таки могут быть

Политолог не исключает, что ситуация с запасами вооружения в Великобритании может быть достаточно серьезная. Мол, раньше подобное заявление делали и в США.

"Это не столько констатация того, что "мы прекращаем помощь", сколько констатация того, что "нам надо, в частности, и ускорять производство этого оружия, пополнение запасов". Поскольку нужно еще поддерживать Украину, но и не забывать о расширении того, что мы имеем", – сказал Рейтерович.

Великобритания поддерживает Украину