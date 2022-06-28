Заявление России – это тот самый стук из-под дна

Нет приличных слов для того, чтобы охарактеризовать Россию. Даже войну они ведут, как законченные негодяи.

Вчерашние обвинения Украины в инсценировке удара по торговому центру в Кременчуге – это тот самый стук из-под дна.

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Ни совести, ни чести

Путин, конечно, главное х*йло России, но слишком много в России таких же путиных, только рангом поменьше. Страна победившего коллективного путина.

Ни совести, ни чести, ни элементарных понятий о гуманности, законности и общечеловеческих правилах, которые есть даже при ведении войны.

Только ложь, цинизм и жестокость.

В России слишком много "путиных" / Фото Getty Images

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Россия в Совбезе ООН

Если их выкинут из Совбеза ООН, я только поаплодирую. Но в это мало верится – механизма нет, а так бы уже выкинули. Сегодня они снова будут врать и выкручиваться. Как всегда, до того. Дна там нет по определению.

До тех пор, пока РФ существует в своем нынешнем виде, не будет на планете ни мира, ни спокойствия.

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