У Зеленского отреагировали на заявление росдипломатов о "унизительной смерти" для бойцов Прокопенко

российское так называемое посольство в Лондоне осмелилось заявить в соцсети, что наши защитники "Азовстали" заслуживают казни. Эти низменные псевдодипломаты показывают свое зверское нутро на весь мир, как и их солдаты.

В сообщении недопосольства говорится, что бойцы командира Дениса Прокопенко заслуживают унизительной смерти. На столь жестокие слова уже отреагировали в Офисе Президента.

К теме Оккупанты фактически признались в причастности к убийству пленных в Еленовке

россия – страна-террорист

Глава ОП Андрей Ермак в очередной раз подчеркнул, что россия – это страна-террорист.

В 21 веке рассказывать на дипломатическом уровне о том, что люди заслуживают казни через повешение просто так – могут только дикари и террористы,

– сказал Ермак.

При этом миру он задал риторический вопрос, какие еще нужны доказательства того, что россия – спонсор терроризма.

Следует заметить, что россияне не только варвары, но и лжецы и просто мастера постановочных роликов. Ведь в сообщении их посольство добавило видео, на котором супруги рассказывают, что их якобы обстреляли украинцы из "Азовстали". Это полная ложь, ведь украинская армия, в отличие от российской, никогда не стреляет по мирным людям. Потому нам труднее воевать. россияне же не соблюдают никакие принципы и законы войны.

Теракт в Еленовке

29 июля стало известно, что российские оккупанты обстреляли колонию с пленными в оккупированной Еленовке и пытаются обвинить в этом ВСУ. В Генеральном штабе ВСУ опровергли причастность к обстрелу колонии в Еленовке и подчеркнули, что это очередные ужасающие военные преступления россиян. Таким образом они хотят скрыть следы пыток над пленными.

Владимир Зеленский заверил, что захватчикам не удастся никого обмануть, обвинив во всем ВСУ. Он сказал, что это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Более 50 погибших. Украина вынесла информацию о Еленовке на самый высокий уровень.

Среди жертв и пострадавших атаки врага есть защитники "Азовстали". Ассоциация семей защитников "Азовстали" уже сообщила, что собирает информацию об убитых и пострадавших. Патронатная служба устанавливает имена погибших и пострадавших. На место должен был выехать Красный Крест.

Узнайте больше о новых деталях теракта в Еленовке: смотрите видео