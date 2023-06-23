Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, конечно, Россия и дальше будет продолжать терроризировать Украину. Попытки попасть по Киеву действительно будут, поэтому жителям столицы следует не пренебрегать воздушными тревогами.
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Шойгу ничего не понимает в военном деле
Как подчеркнул Шейтельман, Шойгу – действительно забавный человек. Он в очередной раз продемонстрировал своим заявлением, что практически ничего не понимает в военном деле.
Он насмешил своей формулировкой и в очередной раз продемонстрировал, что не разбирается в войне. Не зря о нем шутят, что он ни дня не служил в армии. Шойгу заявил, что Крым не является зоной военных действий, поэтому туда нельзя стрелять. Братан, это фиаско. Не ты решаешь, где зона военных действий,
– заметил Шейтельман.
Россия развязала полномасштабную войну, поэтому и вся территория страны-агрессорки является зоной военных действий. Киев имеет право уничтожать военные объекты хоть в Москве, хоть в Краснодаре, хоть во Владикавказе. Что же говорить о Крыме, который вообще является территорией Украины.
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"Хлопки" в оккупированном Крыму: коротко
- Уже долгое время взрывы во временно оккупированном Крыму являются абсолютно привычным явлением. К примеру, недавно там несколько "устал" мост близ Чонгара.
- Ранее, 11 июня, гауляйтер Сергей Аксенов жаловался на подрыв железнодорожных путей в Кировском районе Крыма. Именно по этой железной дороге захватчики таскают технику на материковую Украину.
- Кроме того, несколько взрывов еще 4 июня прогремели в Джанкое. Это мог быть беспилотник.