Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, звісно, Росія і надалі продовжуватиме тероризувати Україну. Спроби влучити по Києву дійсно будуть, тому мешканцям столиці варто не нехтувати повітряними тривогами.

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Шойгу нічого не тямить у воєнному ділі

Як наголосив Шейтельман, Шойгу – дійсно кумедна людина. Він в черговий раз продемонстрував своєю заявою, що практично нічого не тямить у воєнному ділі.

Він насмішив своїм формулюванням і в черговий раз продемонстрував, що не розуміється на війні. Не дарма про нього жартують, що він ні дня не служив в армії. Шойгу заявив, що Крим не є зоною воєнних дій, тому туди не можна стріляти. Братан, це фіаско. Не ти вирішуєш, де зона воєнних дій,

– зауважив Шейтельман.

Росія розв'язала повномасштабну війну, тому й уся територія країни-агресорки є зоною воєнних дій. Київ має право знищувати військові об'єкти хоч в Москві, хоч в Краснодарі, хоч у Владикавказі. Що ж тут говорити про Крим, який взагалі є територією України.

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