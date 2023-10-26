Очередные басни, – Юсов объяснил, зачем Шойгу завышает потери украинской авиации

Министр обороны России Сергей Шойгу неожиданно заявил, что оккупанты сбили 24 украинских самолета за 5 дней. Это все басни.

Об этом 24 Каналу рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов, отметив, что на такие заявления вообще не стоит реагировать. Это – обычная выдумка.

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Почему Шойгу сделал такое заявление

Как подчеркнул Юсов, Шойгу и другие представители министерства обороны России распространяют совершенно вымышленные цифры. Может показаться, что Украина имеет просто колоссальное количество и самолетов, и бронетехники.

Это все очередные басни. Совершенно выдуманные цифры. Если сложить и сосчитать все, что россияне якобы уничтожили за период полномасштабного вторжения, то оказывается, что у нас была огромная армада авиации, бронетехники и других средств. Это не соответствует действительности,

– подчеркнул Юсов.

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Совершенно ясно, зачем Шойгу сделал такое заявление. России следует как-то отвечать на успешное применение ВСУ американской ракеты ATACMS. Тогда удалось уничтожить и повредить значительное количество вертолетов и другой военной техники врага.

Шойгу якобы приехал на фронт: коротко