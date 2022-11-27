Такое мнение 24 каналу озвучил директор Института мировой политики Евгений Магда. Ранее сообщалось о том, что Германия передала Украине танковые тягачи Oshkosh и авто.

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Украина на страницах немецких изданий

Магда рассказал, что тема Украины последние несколько месяцев постоянно появлялась на страницах не только немецких, но и европейских изданий. Однако вскоре европейцы будут заняты празднованием Рождества, но Украине нужно напоминать, что у нас до сих пор идет война. Это нужно делать через рассказы простых граждан, простых героев.

Мы должны показывать то, что Украина едина, и она едина в своем стремлении не допустить уничтожения нашего государства. Не допустить того, чтобы Россия победила в этой войне,

– отметил директор Института мировой политики.

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Позиция Шольца

Он продолжил, что сейчас это еще и позиция Шольца, который изменил свое отношение к России и Украине. Это связано с комплексом факторов, одним из которых является диверсия на "Северных потоках". В целом после этой зимы произойдут значительные изменения в энергетической политике Евросоюза.

"Россия прекратила демонстрировать себя как ответственный поставщик, как страна, обеспечивающая энергетическую независимость Европы. Были страны, которые на 100% зависели от поставок российского газа. Сейчас Шольц, как лидер Германии, реагирует на откровенно проукраинские настроения общества", – заметил Магда.

По его словам, уровень поддержки Украины в Германии не падает ниже 50%. Это высокий процент и для состоятельного общества, и для общества, чувствующего удорожание товаров, рост цен и т.д. Мы должны контактировать в дальнейшем и говорить, что гораздо хуже, чем повышение цен, потеря дома, а еще хуже жизни.

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