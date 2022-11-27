Таку думку 24 каналу озвучив директор Інституту світової політики Євген Магда. Раніше повідомлялось про те, що Німеччина передала Україні танкові тягачі Oshkosh та авто.

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Україна на шпальтах німецьких видань

Магда розповів, що тема України останні кілька місяців постійно з'являлась на шпальтах не лише німецьких, а і європейських видань. Однак незабаром європейці будуть зайняті святкуванням Різдва, але Україні треба нагадувати, що в нас досі триває війна. Це треба робити через розповіді простих громадян, простих героїв.

Ми маємо показувати те, що Україна є єдиною, і вона єдина у своєму прагненні не допустити знищення нашої держави. Не допустити того, щоб Росія перемогла в цій війні,

– зазначив директор Інституту світової політики.

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Позиція Шольца

Він продовжив, що нині це й позиція Шольца, він змінив своє ставлення до Росії та України. Це пов'язано з комплексом факторів, один із яких диверсії на Північних потоках. Загалом, після цієї зими відбудуться значні зміни в енергетичній політиці Євросоюзу.

"Росія припинила демонструвати себе, як відповідальний постачальник, як країна, що забезпечує енергетичну незалежність Європи. Були країни, які на 100% залежали від постачання російського газу. Нині Шольц, як лідер Німеччини, реагує на настрої суспільства, які відверто є проукраїнськими", – зауважив Магда.

За його словами, рівень підтримки України в Німеччині не падає нижче, ніж 50%. Це високий відсоток і для заможного суспільства, і для суспільства, яке відчуває подорожчання товарів, зростання цін тощо. Ми маємо контактувати надалі й говорити, що набагато гірше, ніж підвищення цін, є втрата домівки, а ще гірше життя.

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