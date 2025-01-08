Происходит что-то странное: почему Трамп так хочет взять под контроль Канаду и Гренландию

В последние недели новоизбранный президент США Дональд Трамп и его сторонник Илон Маск продуцируют значительное количество странных претензий к Канаде, Гренландии, Великобритании и т.д. И на самом деле вопросов тут больше, чем ответов.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Максим Несвитайлов, прокомментировав заявления Трампа о Канаде. Происходят странные события и сложно спрогнозировать, что именно будет делать Трамп, когда таки начнется его каденция.

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О чем свидетельствуют такие заявления

По словам Несвитайлова, звучали предположения, что это такие себе несколько неудачные шутки. Все действительно можно было бы так воспринимать, если бы они не повторяли такие странные заявления раз за разом.

Буквально недавно Маск позволил себе нагло поиздеваться над премьер-министром Канады Джастином Трюдо, который собирается в отставку. Параллельно он вмешивается во внутренние дела Великобритании и Германии.

Трамп постоянно рассказывает, что Канада должна стать 51 штатом США. Все дошло до того, что он не откинул возможности применить военную силу, чтобы взять под контроль Гренландию и Панамский канал. При этом жестких заявлений против Китая и России нет.

Где вообще давление на Китай, которое является действительно угрожающим? Где какие-то месседжи, что США не отдадут Тайвань; что Индо-Тихоокеанский регион является сферой интересов США? Где угрозы Путину и России, чтобы они таки сели за переговоры? Нет ничего. Маск вмешивается в выборы в Германии, наезжает на премьера Великобритании. Трамп давит на Данию и Панаму. Происходит что-то странное,

– сказал Несвитайлов.

Такая наглая риторика способна оттолкнуть от Соединенных Штатов ключевых союзников. И в Европе, и в Канаде могут просто начать разворачиваться в сторону Китая, который не позволяет себе так нагло себя вести.

Добавим, что в Дании негативно отреагировали на идею Трампа купить Гренландию. В Панаме также осудили заявления Трампа о Панамском канале.