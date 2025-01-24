Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман, заметив, что заявления Трампа о войне в Украине действительно изменились. Тут наше государство очень хорошо сработало.

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Трамп пренебрег Путиным

Как отметил Шейтельман, важно, что перед инаугурацией удалось организовать телефонный звонок между Зеленским и Трампом. А потом была встреча в Париже. Они смогли обо всем договориться.

Трамп говорит, что Украина готова. Зеленский готов к переговорам. А тот, кто тормозит все, – это Путин и Россия. Ему смогли это донести,

– сказал Шейтельман.

Сейчас Трамп четко указывает России, что ее будет ожидать, если Путин не согласится на переговоры. Это – санкции и тарифы на все, что страна-агрессор продает Соединенным Штатам и другим странам. Все сказано жестко и четко.

Кроме того, в своем посте Трамп также указал, что "Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв при этом почти 60 000 000 жизней". Тут есть фактологические ошибки. Но в целом он в этом посте презирает Путина.

За такой пост Трамп получил бы 15-25 лет тюрьмы в России. Это – "фейки о советской армии". Он конкретно написал, что Россия не победила, а помогла США победить. Трамп пренебрег самым святым для Путина. Да и ему наплевать, что Путин думает о Второй мировой,

– отметил Шейтельман.

Напомним, Трамп отметил, что один из способов быстро прекратить войну – если ОПЕК снизит цены на нефть. Это ударит по доходам России.