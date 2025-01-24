Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що заяви Трампа про війну в Україні дійсно змінилися. Тут наша держава дуже добре спрацювала.

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Трамп зневажив Путіна

Як наголосив Шейтельман, важливо, що перед інавгурацією вдалося організувати телефонний дзвінок між Зеленським і Трампом. А згодом була зустріч в Парижі. Вони змогли про все домовитися.

Трамп каже, що Україна готова. Зеленський готовий до переговорів. А той, хто гальмує все, – це Путін і Росія. Йому змогли це донести,

– сказав Шейтельман.

Зараз Трамп чітко вказує Росії, що на неї очікуватиме, якщо Путін не погодиться на переговори. Це – санкції і тарифи на усе, що країна-агресорка продає Сполученим Штатам та іншим країнам. Все сказано жорстко та чітко.

Крім того, у своєму дописі Трамп також вказав, що "Росія допомогла нам перемогти у Другій світовій війні, втративши при цьому майже 60 000 000 життів". Тут є фактологічні помилки. Але загалом він у цьому дописі зневажає Путіна.

За такий допис Трамп отримав би 15-25 років тюрми у Росії. Це – "фейки про радянську армію". Він конкретно написав, що Росія не перемогла, а допомогла США перемогти. Трамп зневажив найсвятіше для Путіна. Та і йому наплювати, що Путін думає про Другу світову,

– зауважив Шейтельман.

Нагадаємо, Трамп наголосив, що один із способів швидко припинити війну – якщо ОПЕК знизить ціни на нафту. Це вдарить по прибутках Росії.