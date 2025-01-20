Из комады Трампа уже были намеки: Украина имеет одно преимущество, которым может заинтересовать США

Дональд Трамп заявил, что планирует построить в США самую большую армию в мире. Армией номер один в мире сейчас точно является украинская, и этим можно заинтересовать 47 президента США.

Политолог Игорь Рейтерович высказал 24 Каналу мнение, что сигналы на эту тему уже были от команды Трампа.

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Европейская безопасность

Рейтерович рассказал, что команда Трампа говорила, мол Украина и европейские страны должны взять на себя большую часть обязательств по безопасности в Европе, но под контролем и под руководством США. То есть, логика Трампа такова, что США готовы быть лидером.

Европа же должна не подчиняться, потому что все же говорится о партнерских отношениях, но США будут определять императивы, нарративы и тому подобное. Это наше преимущество, и мы им должны пользоваться и не бояться говорить. Плюс в том, что до многих европейских стран это уже дошло,

– отметил политолог.

Перспективы Украины – выгода для Трампа

По его словам, Европа все прекрасно понимает. Когда в Германии проводят опрос, и оказывается, что только 20% населения готово брать в руки оружие и сражаться против нападения на свою страну со стороны той же России, то это показатель, так же как и освобождение военных из Бундесвера.

"Есть страны, которые демонстрируют обратную тенденцию, например Финляндия, Швеция, страны Балтии, Польша. Однако в целом по всем европейским странам готовность воевать невысокая. Только совместными усилиями вместе с украинской армией, которая имеет успешный опыт противодействия российской, можно выстроить нормальную систему", – отметил Рейтерович.

Он добавил, что тогда в безопасности будут все, кто находится в Европе. Украина как часть Европа и будущая часть Евросоюза, займет в этом видное место. Здесь для нас открываются перспективы. Это ВПК, это перевооружение украинской армии американским оружием, поддержка от США.

Это даст возможность Трампу и заработать для США, продав больше оружия не только Украине, но и многим другим странам, а также уменьшить американское присутствие в Европе, что будет выполнением его предвыборных обещаний, поэтому здесь пространство для нашего маневра открывается неплохой, но надо их правильно подать,

– подчеркнул политолог.