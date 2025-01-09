Трамп пока маневрирует: угрожающая ли для Украины позиция его сына

Сын Дональда Трампа недавно обвинил Украину в лесных пожарах в Калифорнии. Мол, пожарные передали свою технику нашему государству, поэтому не смогли быстро справиться с огнем. Не стоит отождествлять его мысли с позицией отца.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, заметив, что сын Трампа уже давно занимает достаточно антиукраинскую позицию. А миллиардер Илон Маск вообще ведет себя хамски в отношении западных союзников. Относительно Украины у него несколько мягче отношение.

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Влияет ли это на позицию Трампа

Как отметил Фесенко, не стоит считать, что эти люди прямо влияют на взгляды Трампа. Да, они могут по крайней мере частично влиять на его позицию. Но пока новоизбранный президент США не всегда бросается в крайности.

Сейчас Трамп маневрирует. Возможно, он интуитивно понимает, что сейчас не стоит бросаться в крайности; что в некоторых вопросах стоит сохранять равновесие. А позиция Трампа-младшего и Маска является угрозой не только для нас, но и для единства всего западного мира,

– сказал Фесенко.

Украине стоит осторожно обращаться с администрацией Трампа. Нельзя вступать с ними в конфликт и жестко реагировать на достаточно неоднозначные реплики отдельных представителей, которые пытаются быть рядом с новым президентом США.

Дональд Трамп-младший считает, что лос-анджелесские пожарные не смогли потушить пожар, потому что передали избыточную технику Украине. Об этом он написал на своей странице в Х. Его репостнул Илон Маск.