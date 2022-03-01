Заявление Украины на вступление в ЕС уже зарегистрировали, его рассматривают

Андрей Ермак сообщил, что заявление Украины на вступление в Европейский Союз уже зарегистрировали. Сейчас происходит ее рассмотрение.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о том, какая ситуация с рассмотрением заявки Украины на вступление в Евросоюз по состоянию на 1 марта.

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Заявку Украины на вступление в ЕС рассматривают

Вчера Владимир Зеленский подписал заявку о вступлении Украины в ЕС по ускоренной процедуре. Сейчас она принята, зарегистрирована,

– отметил Ермак.

Он добавил, что сейчас заявку рассматривают.

Глава ОП напомнил также, что 1 марта украинский лидер выступит перед депутатами Европарламента. Его речь будут транслировать в видеоформате.

Подписание исторического документа

Зеленский 28 февраля подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе. После этого в поддержку скорого вступления нашей страны в ЕС президенты 8 стран написали открытое письмо.

В связи с последними событиями Украину хотят видеть в ЕС. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что наше государство заслуживает стать частью организации.

Преимущества вступления в Европейский Союз / инфографика 24 канала

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