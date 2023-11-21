Военный, занимающийся политикой, не может заниматься войной, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что с 2014 года разные политические силы толкают военных в политику. Однако, когда военный оказывается в политике, он перестает думать о войне.

По мнению Зеленского, пришедшие в политику генералы совершили огромную ошибку.

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С 2014 года в политику пошли многие военные

Президент рассказал, что после оккупации Крыма в 2014 году политикой занялся ряд украинских командиров. Он отметил, что разные политические силы использовали военных, чтобы повысить свою уничтоженную репутацию.

Это было после 2014 года, когда каждая политическая партия хотела каких-то военных, звезд войны, и я считаю, что это была очень большая ошибка. Их толкнули в политику, потому что у них была уничтожена репутация,

– заявил Зеленский.

Если военный ушел в политику, он начинает действовать как политик

Глава государства отметил, что если военный решил заниматься политикой, то это его право. Однако тогда он не может быть настоящим военным, ведь тогда есть риск, что на передовом действии и решения будут политическими.

Если ты управляешь войной, имея в виду, что завтра ты будешь заниматься политикой или выборами, то в своих словах и на передовой ты ведешь себя как политик, а не как военный, и я считаю, что это огромная ошибка,

– добавил президент.

Он также предостерег, что военные, делающие заявления на публику, рискуют нарушить субординацию. А это чревато единством Украины.

При всем уважении к генералу Залужному и ко всем командирам, находящимся на поле боя, должно быть понимание иерархии. По закону и во время войны это даже не обсуждается. Это не ведет к единству нации,

– заметил он.

Кроме этого, он считает, что политическое командование рискует столкнуться с неповиновением своих подчиненных.