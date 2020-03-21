Заявление Потураева, выздоровел первый больной коронавирусом в Украине – Гуд найт Юкрейн

В свежем выпуске "Гуд найт Юкрейн" за 20 марта – лидер фракции "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что депутатов, которые умрут от коронавируса, заменят другими. Мужчина из Черновцов, который первым в Украине заболел коронавирусом, выздоровел. Ему повторно провели тестирование, которое показало отрицательный результат.

Также в выпуске: Количество украинцев, у которых обнаруживают коронавирус, активно растет. В Украине использовали только 500 экспресс-тестов на коронавирус. В Киеве закрыли метро, люди теперь могут пользоваться только наземным транспортом, в котором одновременно разрешено ехать не более, чем 10 людям.