Он прав и не прав: нардеп разобрал противоречивые заявления Трампа

Дональд Трамп упорно продолжает борьбу за участие в президентских выборах, которые должны состояться в США в ноябре этого года. Время от времени он делает противоречивые заявления. В частности, в последнем из таких экс-президент призвал не оказывать помощь Украине и Израилю.

Народный депутат, Слуга народа Олег Дунда в разговоре с 24 Каналом проанализировал заявления Трампа. Он отметил, что в некоторых случаях он одновременно прав и нет.

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В чем не прав Трамп

По мнению нардепа, Дональд Трамп ошибается в том мнении, что когда он станет президентом – все изменится. Как показывает история, президенты США не имеют абсолютной власти.

"Пример Байдена – он красноречив, имеет свой сенат в Конгрессе. Он является президентом, но многие вопросы решить не может, потому что в США сделана некая система противовесов и баланса, которая не позволяет абсолютную власть отдельным персонам или должностным лицам. Поэтому не нужно учитывать, если будет Трамп, то непосредственно США от чего-то там откажутся, кого-то не будут защищать и так далее. Это скорее всего предвыборная риторика", – объяснил Дунда.

В чем прав Трамп

Американский политик может быть прав в том, что за последние несколько десятков лет западные страны Европы "погрузились в мир комфорта" и забыли об угрозах, возложив всю ответственность на США.

"Нужно понимать, что кроме тебя никто другой не будет заботиться о твоей безопасности. Какие бы союзники не были. Соответственно надо составлять свою обороноспособность, даже если ты маленькое государство. Каждое государство заслуживает свою независимость настолько, насколько непосредственно его граждане готовы это отстаивать и готовы заботиться за свою безопасность", – добавил Дунда.

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