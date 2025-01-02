У Украины один выход: почему для Фицо важно будоражить конфликт с Зеленским

Глава словацкого правительства Роберт Фицо, известный теплыми отношениями с Кремлем, все чаще выступает с резкими заявлениями в сторону Украины. Ему важно конфликтовать с президентом Владимиром Зеленским из-за внутриполитического мотива.

Российская пропаганда, на которую полагается антисистемное движение в Словакии, в плохом ключе освещает украинского лидера. В эфире 24 Канала политолог из Словакии Александр Дулеба рассказал, что у Украины есть только один выход из этого положения.

Смотрите также Еще один вызов: к чему приведут жалобы Фицо на Украину

"Ему важнее иметь конфликт с Зеленским, чем контакт с Путиным", – отметил политолог.

Что Фицо врут о Зеленском

Бывший премьер-министр Словакии Эдуард Хегер несколько раз приезжал с визитом в Киев во время полномасштабного вторжения России в Украину. В то же время действующий глава словацкого правительства еще никогда не посещал украинскую столицу.

Да и вообще только 2 раза встречался с президентом Украины. Поскольку российская пропаганда, которую слушают антисистемные избиратели в Словакии и те, кто не имеет собственных взглядов, создает о Владимире Зеленского негативный портрет. Мол, "он и есть война".

Сейчас просто невозможен рациональный разговор на уровне Зеленского и Фицо. Оно просто невыгодно. Это проблема отношений между нашими странами на высшем уровне. Скорее всего, это внутриполитическая мотивация Фицо,

– предположил Александр Дулеба.

У Украины пока один выход – переждать "истерику" некоторых европейских политиков, в частности Роберта Фицо. Впоследствии появятся другие темы для дискуссий.

Смотрите также Путин на это надеется: какой замысел хочет реализовать диктатор руками Фицо и Орбана

Напомним, Фицо пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину после 1 января 2025 года. Также он угрожает снизить помощь украинцам на территории Словакии в ответ на прекращение транзита российского газа.