Дипломаты НАТО "неприятно удивлены" заявлениями министра обороны США Хегсета об Украине, – СМИ

Новый министр обороны США Пит Хегсет занял должность 25 января, но уже успел отметиться громкими заявлениями об Украине. Европейские дипломаты НАТО "неприятно удивлены" его высказываниями.

Один из них назвал изменение политики США похожим на принуждение Украины к "превентивной капитуляции". Об этом в среду, 12 февраля, сообщил Euractiv, передает 24 Канал. Издание ссылается на собственные источники.

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Как отреагировали в Европе

Накануне во время своего первого "Рамштайна" Пит Хегсет сказал, что освобождение всей оккупированной Россией территории "является нереальной целью", а вступление Украины в НАТО не будет реалистичным результатом дипломатического урегулирования конфликта.

По словам главы Пентагона, "погоня за этой иллюзорной целью только продолжит войну и повлечет больше страданий". Однако прекращение боевых действий и достижение стабильного мира до сих пор является приоритетом для Дональда Трампа.

В Европе такие короткие комментарии быстро вызвали резонанс, пишет Euractiv. Несколько дипломатов НАТО якобы сказали, что они поражены тем, что эти заявления прозвучали еще до начала мирных переговоров в Украине.

Хотя после телефонного разговора Трампа с Путиным эти комментарии, видимо, не вызывают удивления,

– добавляют в издании.

Европейские союзники "нервно" ожидали первого визита новой администрации США, ведь обычно это возможность "осторожно принюхаться друг к другу и найти общий язык". Однако Хегсет, прибыв в Брюссель, "отбросил обычный этикет и перешел сразу к делу".

К слову, также министр обороны США сообщил, что американские войска не будут участвовать в миротворческой миссии в Украине. Более того, по его словам, положения статьи 5 НАТО – в соответствии с которой США обязуются реагировать в случае нападения на союзника – не должны распространяться на европейские силы, которые отправят в Украину для обеспечения послевоенного мира.