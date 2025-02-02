Если только прекращение огня и выборы, то это провал, у Зеленского прокомментировали заявления Келлога

На днях спецпредставитель президента США Трампа Кит Келлог сделал несколько заявлений по Украине. Он высказался о так называемом плане окончания войны за 100 дней, в частности, о прекращении огня и выборах.

У Зеленского отметили, если это единственные пункты плана Трампа, то он – провальный. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на советника президента по коммуникациям Дмитрия Литвина.

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Прекращением огня и выборами не напугать Путина, – Литвин

Литвин заметил, что несколькими высказываниями Келлога о выборах трудно полностью оценить его позицию.

Но если его план – это только прекращение огня и выборы, то это провальный план. Путина не испугают только эти две вещи,

– подчеркнул советник президента по коммуникациям.

Он напомнил, что Россия продолжает наращивать производство ракет и боеприпасов, а также – находить новые пути обхода санкций и как зарабатывать на нефти.

"И понятно, что все это оружие создается не для уважения к демократическим соседям. Военный альянс России с Северной Кореей явно не предусматривает соблюдения режима прекращения огня", – также добавил Литвин.

Украина хочет видеть "более глубокий подход" США к окончанию войны

Советник президента по коммуникациям отметил, что Украина хотела бы видеть "более глубокий подход со стороны официальных лиц ключевых партнеров" по окончанию войны.

При этом он подчеркнул, что государство помнит, как "глубоко и мудро говорил о ситуации" Трамп с Зеленским. В частности, о том, чем на самом деле можно давить на Путина.

Литвин также добавил, что сейчас чрезвычайно "важно быстро перейти к реальной работе" между Украиной и США над конкретным планом окончания войны и достижения длительного мира.

Напомним, что президент Зеленский также высказался о заявлениях Келлога о плане закончить войну за 100 дней. Он перечислил, чем можно давить на диктатора Путина.

В этом Украине помогли бы тотальные санкционные шаги, поддержка украинской армии, уменьшение цен на энергетику, наложение ограничений на банковскую сферу России, а также принуждение кремлевского руководителя пойти на уступки и дипломатично решить конфликт.