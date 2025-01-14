У Трампа высказались о реалистичности деоккупации Крыма: экс-министр сказал, что для этого надо

Будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Волц считает, что российско-украинская война может завершиться дипломатическим путем, а сценарий освобождения всех украинских территорий, в том числе и Крыма, от каждого россиянина – маловероятным.

Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко в эфире 24 Канала отметил, что такую позицию он расценивает как неадекватную.

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Удовлетворять Россию – ошибка, которая несет угрозу

По убеждению Огрызко, Украина должна менять такое представление представителей новой команды Трампа, для этого у нее есть все необходимые аргументы.

"Что значит, что Крым навсегда под оккупацией? Это несоответствие тому, что есть на самом деле. Пусть Украине дадут необходимое оружие и возможность его применять там, где мы хотим, пусть усилят по максимуму все возможные санкции", – призвал Огрызко.

После этого Крым, по словам Огрызко, за несколько недель станет свободным от российских оккупантов. Потому что, по мнению экс-главы МИД Украины, если отрезать все цепочки поставок России, то она сама "поднимет руки вверх".

Если искать способы удовлетворить убийцу, тогда надо осознавать, что убийца все равно придет к нам, но немножко позже,

– озвучил Огрызко.

Напомним, будущий советник Трампа Майк Волц сообщил, что в ближайшее время между новым президентом США и российским диктатором может состояться телефонный разговор. Более того – идет подготовка к их встрече. Новый лидер США Трамп хочет провести переговоры, чтобы как можно быстрее завершить войну в Украине.