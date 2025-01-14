Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко в етері 24 Каналу наголосив, що таку позицію він розцінює як неадекватну.

Дивіться також "Бойові комарі" прокладають стежку, – Братчук прокоментував атаки на Крим і південь Росії

Задовольняти Росію – помилка, яка несе загрозу

За переконанням Огризка, Україна повинна змінювати таке уявлення представників нової команди Трампа, для цього в неї є всі необхідні аргументи.

"Що значить, що Крим назавжди під окупацією? Це невідповідність тому, що є насправді. Хай Україні дадуть необхідну зброю та можливість її застосовувати там, де ми хочемо, хай посилять по максимуму всі можливі санкції", – закликав Огризко.

Після цього Крим, зі слів Огризка, за декілька тижнів стане вільним від російських окупантів. Тому що, на думку ексочільника МЗС України, якщо відрізати всі ланцюжки постачання Росії, то вона сама "підніме руки вгору".

Якщо шукати способи задовольнити вбивцю, тоді треба усвідомлювати, що вбивця все одно прийде до нас, але трошки пізніше,

– озвучив Огризко.

Нагадаємо, майбутній радник Трампа Майк Волц повідомив, що найближчим часом між новим президентом США та російським диктатором може відбутися телефонна розмова. Ба більше – триває підготовка до їхньої зустрічі. Новий лідер США Трамп воліє провести переговори, аби якнайшвидше завершити війну в Україні.