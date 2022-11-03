Заявления Кремля далеки от реальности: в ISW проанализировали сотрудничество Путина с другими тиранами

3 ноября 2022 , 06:48
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Источник:

ISW

У Путина большие проблемы с поставками оружия. Диктатор поручил создать в России "конкурентоспособную военную промышленность". Однако его планы оторваны от реальности.

В отчете специалистов американского Института изучения войны (ISW) проанализировали низменные попытки Кремля найти партнеров в оборонной сфере.

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Говорит о собственных оборонных заводах, но покупает у других

Аналитики обратили внимание, что Путин подчеркивал, что нужно обеспечить конкуренцию между российскими производителями военного вооружения.

В то же время недавно Россия закупила системы вооружений у КНДР и Ирана.

Поставки иранских дронов-камикадзе и баллистических ракет в Россию увеличат зависимость страны-агрессора от систем вооружения из Ирана,
– отмечают в ISW.

Аналитики уточняют, что Россия, вероятно, договорилась о поставках оружия с Ираном и КНДР.

Важно! Россия могла значительно истощить запасы боеприпасов для воздушных, ракетных и артиллерийских ударов. Пополнить их просто не удается.

Зависимость России от изолированных и жестко санкционированных государств в отношении критических систем вооружений не отвечает требованию Путина, чтобы российская военная промышленность стала высококонкурентной и удовлетворяла потребности российских вооруженных сил в любой короткий период времени.
– резюмировали аналитики.

В партнерах у Путина только Беларусь, но это тоже один из инструментов психологического давления.

Роль в этих играх Беларуси – мнимый партнер

Аналитики ISW отмечают, что российские и белорусские официальные лица продолжают освещать двустороннее оборонное сотрудничество между странами как способ увековечивания все той же информационной операции. Мол, Белоруссия вступит в войну против Украины.

Однако аналитики считают такой сценарий маловероятным.

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Но тупые заявления представители власти обеих стран делать должны. Так, вчера Россия и Беларусь провели ежегодное заседание Совместной коллегии министерств обороны с целью укрепления "общего военного потенциала" для противодействия "вызовам и угрозам" военного характера.

Такие заявления, вероятно, преследуют цель в очередной раз показать мир лояльность Беларуси к России и представить Западу имидж белорусско-российского военного единства. Мол, хоть какая-нибудь есть, хоть какой-то партнер.

Надеются, это поможет найти новых партнеров. Понятно, что это так не работает. Согласиться на открытое сотрудничество со страной-террористкой – это поставить крест на будущие государства.

А проблемы с "оборонкой" в России действительно есть

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Автор: Анастасія Лукашевська