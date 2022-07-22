Об этом 24 каналу сказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он говорит, что в заявлениях кремля кроется попытка выдать желаемое за действительное.
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По его словам, они хотят как-то объяснить, почему россия до сих пор не достигла ни одной из поставленных целей, ведь даже об оккупации Донбасса пока говорить уверенно нельзя.
Военных успехов у них нет. В то же время с этим растет поддержка Украины от Запада, нам поставляют вооружение, которым украинцы умело пользуются и которое сейчас очень болезненно достает россиян. Также ВСУ проходят разное обучение за границей,
– объяснил эксперт.
Рыбачук говорит, что на этом фоне очевидно, что россиянам нужно делать контрответ, и они его делают в своем стиле – лживым, агрессивным, масштабным и задействуют все свои "консервы".
"Это часть скоординированной кампании, и она говорит о том, что россия, если не в отчаянии, то не знает, что делать и в самом деле растеряна в военном вопросе", – отметил он.
Рыбачук о последних заявлениях кремля о "наступлении по всем направлениям": видео
Шойгу приказал атаковать Украину по всем направлениям
- 16 июля российские СМИ писали, что шойгу поручил усилить действия военных. Якобы для того, чтобы помешать ВСУ "обстреливать Донбасс".
- Сообщалось, мол, шойгу прибыл в командный пункт, заслушал доклады командиров, а затем дал команду нарастить действия группировок "на всех операционных направлениях".
- В разведке заявили, что россия готовит новый этап наступательных действий в войне против Украины. Предварительно известно, что сергей шойгу действительно посетил группировку российских войск.
- Но кремль продолжает ставить условия аннексии украинских территорий. Так, диктатор путин, вероятно, готовится аннексировать Харьковскую область – боевики уже получили соответствующий приказ.