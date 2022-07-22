Об этом 24 каналу сказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук. Он говорит, что в заявлениях кремля кроется попытка выдать желаемое за действительное.

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По его словам, они хотят как-то объяснить, почему россия до сих пор не достигла ни одной из поставленных целей, ведь даже об оккупации Донбасса пока говорить уверенно нельзя.

Военных успехов у них нет. В то же время с этим растет поддержка Украины от Запада, нам поставляют вооружение, которым украинцы умело пользуются и которое сейчас очень болезненно достает россиян. Также ВСУ проходят разное обучение за границей,

– объяснил эксперт.

Рыбачук говорит, что на этом фоне очевидно, что россиянам нужно делать контрответ, и они его делают в своем стиле – лживым, агрессивным, масштабным и задействуют все свои "консервы".

"Это часть скоординированной кампании, и она говорит о том, что россия, если не в отчаянии, то не знает, что делать и в самом деле растеряна в военном вопросе", – отметил он.

Рыбачук о последних заявлениях кремля о "наступлении по всем направлениям": видео



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