Про це 24 каналу сказав голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук. Він каже, що в заявах кремля криється спроба видати бажане за дійсне.
До теми Нам треба бути готовими до нової хвилі наступу, – військовий оглядач Пономаренко
За її словами, вони хочуть якось пояснити, чому росія досі не досягнула жодної з поставлених цілей, адже навіть про окупацію Донбасу поки говорити впевнено не можна.
Військових успіхів в них немає. Водночас з цим зростає підтримка України від Заходу, нам постачають озброєння, яким українці вправено користуються і яке зараз дуже болюче дістає росіян. Також ЗСУ проходять різне навчання за кордоном,
– пояснив експерт.
Рибачук каже, що на цьому фоні очевидно, що росіянам треба робити контрвідповідь, і вони її роблять у своєму стилі – брехливою, агресивною, масштабною і задіюють всі свої "консерви".
"Це частина скоординованої кампанія, і вона говорить про те, що росія, якщо не у відчаї, то не знає, що робити і насправді розгублена у військовому питанні", – зазначив він.
Рибачук про останні заяви кремля щодо "наступу на всіх напрямках": відео
Шойгу наказав атакувати Україну на всіх напрямках
- 16 липня російські ЗМІ писали, що шойгу доручив посилити дії військових. Нібито для того, щоб завадити ЗСУ "обстрілювати Донбас".
- Повідомляли, мовляв, шойгу прибув у командний пункт, заслухав доповіді командирів, а потім дав команду наростити дії угруповань "на всіх операційних напрямках".
- У розвідці заявили, що росія готує новий етап наступальних дій у війні проти України. Попередньо відомо, що сєргєй шойгу дійсно відвідав угруповування російських військ.
- Але кремль продовжує ставити умови анексії українських територій. Так, диктатор путін, ймовірно, готується анексувати Харківську область – бойовики уже отримали відповідний наказ.