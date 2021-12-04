Заявления Лукашенко не имеют политического веса, – Жданов о признании Крыма российским
Источник:24 канал
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Крым российский. Он даже хочет посетить оккупированный полуостров.
Однако в отношении Лукашенко не стоит делать кардинальных выводов. Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов.
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"Дело в том, что он играет свою политическую игру. Заявления Лукашенко не имеют такого политического веса, если бы он был настоящим президентом и соответствовал бы своей должности. Он играет между Россией и Украиной. Лукашенко четко понимает, что товарооборот между странами очень большой. Экономика Беларуси зависит от этого", – отметил военный эксперт.
Поэтому я думаю, что это сугубо политические заявления и они могут звучать. Это касается и того, что Беларусь может выступать на стороне России, если начнется война, и того, что Крым российский,
– добавил он.
Военный эксперт Жданов об эскалации российских войск: смотрите видео
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- Псевдопрезидент заверил, что в украинской армии есть "фашизм", а Владимир Зеленский – случайный человек.
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