Заявления об "отводе войск" и "конце спецоперации" – это попытки России избежать санкций, – ЦПД

Центр противодействия дезинформации при СНБО предостерегает украинцев от нового инфовкида оккупантов о якобы "отводе войск"и" завершении спецоперации". На самом деле все эти заявления оккупантов являются фейковыми.

На днях Россия публично заговорила о якобы "отводе войск" с территории Киевской и Черниговской областей. Однако как в Генштабе, так и в ЦПД советуют не доверят заявлениям оккупантов. Ведь те уже разгоняют новые фейки.

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Так, на фоне перегруппировки и лишь частичного "вывода своих подразделений из Черниговщины и Киевщины путинские пропагандисты начали лживо убеждать: совсем скоро "специальная военная операция России в Украине завершится. Якобы благодаря достигнутым договоренностям.

Центр противодействия дезинформации акцентирует, что эта информация является фейком.

1. Россия не "отводит" войска с территории Украины, а просто перемещает их

Это подтвердил и глава НАТО Йенс Столтенберг. По данным ЦПД, враг сосредотачивает свои силы на Донбассе, чтобы попытаться нанести сокрушительный удар по территории Украины оттуда.

Из-под Киева оккупанты бегут, потому что получили мощный отпор от Вооруженных Сил Украины и самого гражданского населения. Хотя до московитов и доходит, что наша столица им не по зубам, да вряд ли они вовсе откажутся от идеи ее "взятия".

2. Никаких договоренностей между Украиной и Россией не будет достигнут

Вероятнее всего, заявления кремлевских прихвостней о якобы завершении "спецоперации" являются попыткой избежать дальнейшего внедрения санкций против России.

На самом деле оккупанты пытаются организовать на временно захваченных территориях непонятные структуры и ввести там в оборот рубль,

– отметили цинизм оккупантов в ЦПД.

Добавим, что переговоры между Украиной и Россией действительно продолжаются, но об их итогах говорить еще рано. Политолог Владимир Фесенко поясняет, что на этой начальной фазе никаких конкретных договоренностей между сторонами еще нет.

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