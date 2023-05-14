Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, Пригожин сейчас буквально борется за свою жизнь. Потому и постоянно распространяет различные одиозные заявления.

К теме Пригожин призвал мобилизованных к бунту, – Жданов объяснил план владельца ЧВК "Вагнер"

Он отдает себе отчет, что сейчас в России хотят уничтожить его террористическую группировку. А уже после этого могут взяться и за самого Пригожина. Впрочем, у него есть и свои "карты в рукаве".

Он защищает себя. Отсюда и идет этот напор эмоций и решительности. При этом он очень хорошо умеет говорить. На понятном и очень ярком языке, который очень хорошо доходит до простых людей. Российские генералы так говорить не могут,

– рассказал Гудков.

Смотрите разговор с Геннадием Гудковым на ютубе 24 Канала

Как в Кремле реагируют на заявления Пригожина

Как считает Гудков, Путин не учел, что его креатура может вот так взбунтоваться. Недавно Пригожин буквально наехал на диктатора со словами "дедушка-м*дак". Однако самое интересное, что никакой публичной реакции на выходки владельца ЧВК "Вагнера" нет.

У Кремля нет реакции. Они находятся в таком состоянии, что не знают, как здесь поступать. Они и убить его не могут, и судить не могут. Там могут только организовать такие условия, при которых Пригожин погибнет на войне. Это для них будет лучшим вариантом,

– предположил Гудков.

В таком случае они начнут рассказывать, что Пригожин погиб как герой и дадут ему определенные награды посмертно. А тогда просто забудут этого террориста.

Заявления Пригожина: кратко