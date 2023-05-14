Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, Пригожин сейчас буквально борется за свою жизнь. Потому и постоянно распространяет различные одиозные заявления.
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Он отдает себе отчет, что сейчас в России хотят уничтожить его террористическую группировку. А уже после этого могут взяться и за самого Пригожина. Впрочем, у него есть и свои "карты в рукаве".
Он защищает себя. Отсюда и идет этот напор эмоций и решительности. При этом он очень хорошо умеет говорить. На понятном и очень ярком языке, который очень хорошо доходит до простых людей. Российские генералы так говорить не могут,
– рассказал Гудков.
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Как в Кремле реагируют на заявления Пригожина
Как считает Гудков, Путин не учел, что его креатура может вот так взбунтоваться. Недавно Пригожин буквально наехал на диктатора со словами "дедушка-м*дак". Однако самое интересное, что никакой публичной реакции на выходки владельца ЧВК "Вагнера" нет.
У Кремля нет реакции. Они находятся в таком состоянии, что не знают, как здесь поступать. Они и убить его не могут, и судить не могут. Там могут только организовать такие условия, при которых Пригожин погибнет на войне. Это для них будет лучшим вариантом,
– предположил Гудков.
В таком случае они начнут рассказывать, что Пригожин погиб как герой и дадут ему определенные награды посмертно. А тогда просто забудут этого террориста.
Заявления Пригожина: кратко
- Владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин постоянно распространяет разные одиозные заявления. К ним следует относиться критически.
- Он неоднократно кидался на российское военное командование из-за якобы "нехватки боеприпасов". Также Пригожин даже угрожал уйти из Бахмутского направления 10 мая, но этого не сделал.
- В Институте изучения войны считают, что Пригожин потерял поддержку в Кремле. Одна из причин – заявление Пригожина, где он, вероятно, назвал Путина "дедушкой-м*даком".