Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, Пригожин зараз буквально бореться за власне життя. Тому й постійно поширює різні одіозні заяви.

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Він усвідомлює, що зараз в Росії хочуть знищити його терористичне угруповання. А вже після того можуть взятися і за самого Пригожина. Утім, у нього є і свої "карти в рукаві".

Він захищає себе. Звідси і йде цей напір емоцій та рішучість. При цьому він дуже добре вміє говорити. На зрозумілій і дуже яскравій мові, яка дуже добре доходить до простих людей. Російські генерали так говорити не можуть,

– розповів Гудков.

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Як в Кремлі реагують на заяви Пригожина

Як вважає Гудков, Путін не врахував, що його креатура може ось так збунтуватися. Нещодавно Пригожин буквально наїхав на диктатора зі словами "дєдушка-м*дак". Однак найцікавіше, що жодної публічної реакції на вибрики власника ПВК "Вагнера" немає.

В Кремля немає реакції. Вони перебувають в такому стані, що не знають, як тут діяти. Вони і вбити його не можуть, і судити не можуть. Там можуть лише організувати такі умови, за яких Пригожин просто загине на війні. Це для них буде найкращим варіантом,

– припустив Гудков.

У такому випадку вони почнуть розповідати, що Пригожин загинув "як герой" та дадуть йому певні нагороди посмертно. А тоді просто забудуть за цього терориста.

Заяви Пригожина: коротко