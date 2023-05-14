Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, Пригожин зараз буквально бореться за власне життя. Тому й постійно поширює різні одіозні заяви.
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Він усвідомлює, що зараз в Росії хочуть знищити його терористичне угруповання. А вже після того можуть взятися і за самого Пригожина. Утім, у нього є і свої "карти в рукаві".
Він захищає себе. Звідси і йде цей напір емоцій та рішучість. При цьому він дуже добре вміє говорити. На зрозумілій і дуже яскравій мові, яка дуже добре доходить до простих людей. Російські генерали так говорити не можуть,
– розповів Гудков.
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Як в Кремлі реагують на заяви Пригожина
Як вважає Гудков, Путін не врахував, що його креатура може ось так збунтуватися. Нещодавно Пригожин буквально наїхав на диктатора зі словами "дєдушка-м*дак". Однак найцікавіше, що жодної публічної реакції на вибрики власника ПВК "Вагнера" немає.
В Кремля немає реакції. Вони перебувають в такому стані, що не знають, як тут діяти. Вони і вбити його не можуть, і судити не можуть. Там можуть лише організувати такі умови, за яких Пригожин просто загине на війні. Це для них буде найкращим варіантом,
– припустив Гудков.
У такому випадку вони почнуть розповідати, що Пригожин загинув "як герой" та дадуть йому певні нагороди посмертно. А тоді просто забудуть за цього терориста.
Заяви Пригожина: коротко
- Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин постійно поширює різні одіозні заяви. До них варто ставитися критично.
- Він неодноразово кидався на російське військове командування через буцімто "брак боєприпасів". Також Пригожин навіть погрожував піти з Бахмутського напрямку 10 травня, але цього не зробив.
- В Інституті вивчення війни вважають, що Пригожин втратив підтримку у Кремлі. Одна з причин – заява Пригожина, де він, ймовірно, назвав Путіна "дєдушкою-м*даком".