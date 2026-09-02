"12 километров до Сум": откуда Путин взял эту цифру и что на самом деле происходит на фронте

Диктатор Владимир Путин распространяет откровенную дезинформацию о ситуации на фронте. Все это – следствие интересных процессов, происходящих в российской армии.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал военный эксперт и основатель "Реактивной почты" Павел Нарожный. По его словам, все эти заявления о "захвате Святогорска" и "12 километрах до Сум" – это абсолютные фейки. Если бы враг находился на таком расстоянии от Сум, то уже обстреливал бы их из артиллерии.

Откуда у Путина такие данные?

По словам эксперта, на эти странные заявления Путина критически реагируют даже различные российские военные корреспонденты и пропагандисты. Там даже говорят, что у их царя критический уровень дезинформации.

Возможно, Путин осознает, что в его докладах присутствует определенная доля лжи. Но он явно не понимает всех масштабов. Иначе сложно объяснить, почему диктатор публично говорит полный бред. И в этом случае сыграло на руку то, что в украинском информационном пространстве сейчас ничего не говорят о наступательных операциях Сил обороны.

Вот у нас продолжалась операция на Александровском направлении. Там были освобождены значительные территории, но ни одной утечки в публичное пространство не было. Почему это важно? Потому что на них реагируют всякие "зетники", их источники и ФСБ. Что-то попадает на стол к Путину. Если утечки нет, то это позволяет работать "машине лжи РФ". Рядовой лжет лейтенанту. Лейтенант – майору. Майор – полковнику. Полковник – генералу. И все это поступает в Генштаб, где рассказывают, что у них все прекрасно,

– подчеркнул Нарожный.

Нарожный объяснил, почему Путин распространяет фейки о фронте: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что недавно российский диктатор Путин утверждал, что оккупанты захватили Святогорск. При этом на самом деле враг находится примерно в 9 километрах от города.