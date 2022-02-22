Заявления Путина об Украине абсолютно оторваны от реальности, – США

В Вашингтоне убеждены, что заявления президента России Владимира Путина в отношении Украины абсолютно оторваны от реальности. США осуждают наглую попытку Москвы захватить часть украинской территории.

Временная поверенная в делах США Кристина Квин подчеркнула, что решение России означает полный отказ от минских соглашений, информирует 24 канал. Кроме того, оно противоречит дипломатическим обязательствам, которые на себя брала Москва.

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Политик заверила, что действия Путина будут иметь сильный ответ США. Например, президент США Джо Байден уже подписал указ, запрещающий финансирование оккупированных территорий. Однако это только первый шаг.

Взгляды Путина – помешанные

Квин ответила Путину, что Украина была основана украинским народом. Она гордится богатой культурой, которая только укрепилась после того, как государство смогло сбросить ярмо Советского Союза.

Возмутительные заявления Путина об Украине и украинском народе были абсолютно оторванными от реальности, и показывали его помешанные взгляды, которые соответствуют не лидеру мирового уровня, а худшим авторитарным лидерам Европы,

– подчеркнула чиновница.

Поверенная напомнила, что украинцы отражали многочисленные попытки Путина подорвать прогресс современной, демократической, европейской страны. Квин убеждена, что Украина выстояла до сих пор, поэтому выстоит и сейчас.

Она подытожила, что действия Путина угрожают не только Украине, но и мировому порядку. В то же время США и партнеры остаются вместе с Украиной.

Что этому предшествовало

Президент России Владимир Путин 21 февраля официально "признал" фейковые псевдореспублики на Донбассе. Он подписал с боевиками договоры о дружбе, а в своих указах предусмотрел ввод российских войск на Донбассе.

Путин также выступил с речью, в которой озвучил абсурдные пропагандистские тезисы. Например, якобы "Украину создал Ленин". Глава Кремля также прибег к угрозам, пообещав "показать Украине настоящую декоммунизацию".

Украина сразу созвала заседание Совета национальной безопасности и обороны и обратилась к международным партнерам.

Международное сообщество осудило шаги Москвы. Мир готовит санкции. Германия даже приостановила сертификацию "Северного потока-2".

Президент Владимир Зеленский получил запрос о расторжении дипломатических отношений с Россией.

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