"Запад станет на колени": Кадыров продолжает смешить мир своими заявлениями

Чеченский диктатор Рамзан Кадыров выдал очередную порцию несуразных заявлений. Вряд ли остался кто-то, кто продолжает их воспринимать всерьез.

На вопрос о возможном возобновлении авиасообщения со странами Европы Кадыров выразил свои мечты по возобновлению сотрудничества с Европой. Ведущий 24 Канала предположил, что лидер Чечни соскучился по европейскому отдыху.

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За время войны Кадыров отметился тем, что набрал вес, объявлял о взятии Бахмута, Лисичанска и Северодонецка более 50 раз и не отказывал себе в отдыхе, ведь его самолет был замечен в теплых краях.

Угрозы Кадырова

Главным оружием соратников Путина до сих пор остаются угрозы.

Война в Украине завершится до конца 2023 года. Запад станет на колени и спецоперация окончена,

– заявил Кадыров.

Также он считает, что все западные страны признают неправильность своих действий и будут вынуждены сотрудничать с Россией во всех сферах.

Ведущий 24 Канала заметил, что единственная Европа, на которую может рассчитывать Кадыров – это поездка на военный трибунал в Гаагу. Ведь международные следователи уже начали расследование по военным преступлениям россиян и всех причастных.

Заявления Рамзана Кадырова: смотреть видео