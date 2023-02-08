"Запад станет на колени": Кадыров продолжает смешить мир своими заявлениями
Чеченский диктатор Рамзан Кадыров выдал очередную порцию несуразных заявлений. Вряд ли остался кто-то, кто продолжает их воспринимать всерьез.
На вопрос о возможном возобновлении авиасообщения со странами Европы Кадыров выразил свои мечты по возобновлению сотрудничества с Европой. Ведущий 24 Канала предположил, что лидер Чечни соскучился по европейскому отдыху.
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За время войны Кадыров отметился тем, что набрал вес, объявлял о взятии Бахмута, Лисичанска и Северодонецка более 50 раз и не отказывал себе в отдыхе, ведь его самолет был замечен в теплых краях.
Угрозы Кадырова
Главным оружием соратников Путина до сих пор остаются угрозы.
Война в Украине завершится до конца 2023 года. Запад станет на колени и спецоперация окончена,
– заявил Кадыров.
Также он считает, что все западные страны признают неправильность своих действий и будут вынуждены сотрудничать с Россией во всех сферах.
Ведущий 24 Канала заметил, что единственная Европа, на которую может рассчитывать Кадыров – это поездка на военный трибунал в Гаагу. Ведь международные следователи уже начали расследование по военным преступлениям россиян и всех причастных.
Заявления российской пропаганды вне здравого смысла
- Марионетки Путина начали угрожать Польше "законным" ударом по ее аэродромам. Кадыров и здесь отметился словами, что не прочь захватить Польшу, однако пока чеченский диктатор лишь захватывает соцсети, чтобы писать очередную чепуху.
- Сергей Лавров приехал в Ирак и в очередной раз начал ныть якобы "Запад годами готовил Украину к гибридной войне против России". Видимо, визиты в Африку большой пользы не принесли, поэтому Лавров избрал новую жертву своей пропагандистской тактики.
- Лавров отметился и в другом недавнем заявлении. Сообщники Путина решил пригрозить Молдове. В интервью с Дмитрием Киселевым Лавров заявил, что Молдова может стать новым антироссийским проектом после Украины.